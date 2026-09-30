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Manchester City pitää potkia Valioliigasta ja riisua mestaruuksista, eikä sekään riittäisi | MTV Uutiset

Kommentti: Manchester City pitää potkia Valioliigasta ja riisua mestaruuksista – sekään ei kuitenkaan riittäisi Valioliiga on tuominnut Manchester Cityn syylliseksi vuosia kestäneen tutkinnan jälkeen. AOP Julkaistu 30.09.2026 16:37 Eetu Ikola Manchester Cityn tulisi menettää lukuisat mestaruutensa ja sarjapaikkansa Valioliigassa liki miljardin euron suuruisen sääntörikkomusskandaalin paljastuttua. Eikä sekään riittäisi, kirjoittaa MTV Urheilun jalkapallotoimittaja Eetu Ikola. Lue myös: Valioliiga: Manchester City on syyllinen Valioliiga julkaisi tiistaina ravisuttavan päätöksen, jossa kymmenkertainen Englannin mestari todettiin syylliseksi yli sataan sääntörikkomukseen vuosina 2009–2018. Riippumaton komissio katsoi Cityn solmineen yhteistyökumppaniensa kanssa näennäisiä sopimuksia, joilla on keinotekoisesti paisutettu seuran kaupallisia tuloja ja pienennetty kuluja. Toimilla on peitelty yli 830 miljoonan punnan (969 miljoonan euron) edestä tapahtunutta salaista rahoitusta seuran omistajilta. Mitä Manchester City käytännössä teki väärin? Omistajilta saatujen rahojen naamioiminen sponsoreilta saaduksi rahaksi, mikä keinotekoisesti nostaa seuran liikevaihtoa. Palkkojen maksaminen pimeästi, mikä on pitänyt kustannukset kurissa. Molemmat otetaan huomioon voittoa ja kestävyyttä koskevissa laskelmissa. Yhteistyöhaluttomuus Valioliigan tutkinnan aikana – yhtä syytettä lukuun ottamatta. Cityn rangaistusta koskeva kuulemistilaisuus pidetään lähiviikkoina ja seuralla on perjantaihin asti aikaa valittaa Valioliigan päätöksestä. Seurauksena voi olla mitä tahansa sakkojen, pistevähennysten tai sarjaputoamisen väliltä.

Miksi tämä edes on ongelma?

Joku saattaisi ajatella, ettei kyse ole niinkään merkittävästä asiasta. Seura on hankkinut rahansa itse, eikä varastanut sitä keneltäkään muulta.

Ongelmallisen tilanteesta tekee kuitenkin se, että City on kepulikonsteillaan varastanut muiden menestyksen.

Mistä mainitut 115 syytettä koostuivat? 54

Tarkkojen taloudellisten tietojen toimittamatta jättäminen kausien 2009–10 ja 2017–18 välillä. 14

Pelaajien ja valmentajien palkkioita koskevien tarkkojen tietojen toimittamatta jättäminen kausien 2009–10 ja 2017–18 välillä. 5

Uefan sääntöjen, mukaan lukien taloudellisen reilun pelin (FFP) sääntöjen, noudattamatta jättäminen vuosina kausina 2013–14 ja 2017–18. 7

Valioliigan voitto- ja kestävyyssääntöjen (PSR) rikkominen kausien 2015–16 ja 2017–18 välillä. 35

Yhteistyön laiminlyönti Valioliigan tutkimuksissa joulukuusta 2018 helmikuuhun 2023. Lähde: Telegraph

On mahdoton sanoa, miten monen pelaajan uramahdollisuuksiin, elämäntilanteisiin sekä seuranneisiin siirtoihin ja sopimuksiin Cityn epäansaittu menestys kentällä on johtanut.

Varmaa on, että vaikutukset ovat olleet vähintäänkin kauaskantoiset – pahimmassa tapauksessa brutaalit.

Kannattajia ja seuroja unohtamatta.

Kyse ei ole ollut siitä, että vastustajan pelaajia olisi lahjottu. Kukaan ei antanut Cityn tehdä vapaasti maaleja tai lopettanut yrittämistä.

Kaikki suuret ja dramaattiset hetket ovat olleet totta. Se Sergio Agüeron maali, ne lukuisat Kevin De Bruynen taidonnäytteet – kaikki tapahtui omien silmiemme edessä. Niitä hetkiä itsessään ei voinut rahalla ostaa.

Sergio Agüeron dramaattinen loppuhetkien maali ratkaisi Manchester Cityn Valioliigan mestaruuden kaudella 2011-12.

He ovat kaikesta huolimatta maailmanluokan pelaajia ja Pep Guardiola puolestaan maailmanluokan valmentaja. Jokainen voitettu mestaruus on vaatinut Cityltä maksimaalisen tason suorittamista kauden alusta loppuun saakka.

Tämän tason huijauksen jälkeen on kuitenkin aiheellista kysyä, olemmeko katsoneet viimeiset 15 vuotta urheilua vai jotain täysin muuta?

Jos olet kannattajana kiinnostunut katsomaan vain näytösottelua, jossa kaksi mahdollisimman hyvää joukkuetta pelaavat toisiaan vastaan 90 minuuttia, ei millään tällä ole väliä. Silloin on ihan sama, kuka siitä maksaa ja miten.

Mikäli uskot kuitenkin jalkapallon kulttuuriin, jossa ihmiset pyrkivät rakentamaan asioita tasavertaisista lähtökohdista ja saavuttamaan asioita yhteisiä pelisääntöjä noudattaen, ei Manchester Cityn harjoittamaa toimintaa voi mitenkään hyväksyä.

Se käytännössä tuhoaa kaikki urheilun periaatteet.

Valioliigan tutkinta ei estänyt Manchester Cityä törsäämästä tänäkään kesänä.IMAGO/Sportimage/ All Over Press

Tilannetta ei myöskään helpota se, että ESPN:n mukaan City sai tietää syyllistyneensä yli sataan sääntörikkeeseen jo kesällä.

Seura laittoi tästä huolimatta ostohousut jalkaan ja hankki siirtoikkunassa muun muassa Enzo Fernandezin 145 miljoonalla eurolla, Elliot Andersonin 135 miljoonalla eurolla, Ayyoub Bouaddin 95 miljoonalla eurolla ja Ilman Ndiayen 70 miljoonalla eurolla.

Mikä siis olisi oikeutettu rangaistus?

Kuten todettu, Manchester Cityn mahdollisesta rangaistuksesta ei ole vielä tarkkaa ennakkotietoa. Seuralla on mahdollisuus valittaa tuomiosta 2. lokakuuta mennessä ja se on kertonut tekevänsä niin.

Monet ovat sitä mieltä, että mikäli City todetaan syylliseksi, on seuran sulkeminen Valioliigasta vähintä, mitä se ansaitsee.

Lisäksi on selvää, että kaikki sen voittamat pokaalit kaudesta 2009-10 alkaen ovat pysyvästi tahriintuneet.

Manchester Cityn pokaalit 2009-2023 Kausi: Mestaruudet: 2009-10 – 2010-11 FA Cup

Mestaruuksien menettäminen olisi linjassa rangaistusten kanssa, mitä muun muassa Juventus ja Torino Italiassa, sekä Marseille Ranskassa aikoinaan kohtasivat.

Nämä asiat itsessään eivät kuitenkaan riitä.

Yhtään seuraa ei ole aiemmin todettu syylliseksi näin laajaan kirjoon rikkomuksia. Koska kyse on täysin ennennäkemättömästä tapauksesta koko kansainvälisen jalkapallon mittapuulla, rangaistuksen on oltava myös sen mukainen.

Pep Guardiola johdatti Manchester Cityn kuuteen Valioliigaan mestaruuteen, mutta jätti pestinsä viime kauden jälkeen.AOP / Alamy

Ottaessamme huomioon Cityn rikkomusten luonteen olisi ainoastaan oikein, että siltä kiellettäisiin kaikkien sponsorien hankkiminen tarpeeksi pitkäksi aikaa – useiksi vuosiksi.

Cityn olisi tällöin tehtävä tulonsa täysin orgaanisesti, ilman pienintäkään mahdollisuutta samanlaiseen pimitykseen kuin aiemmin. Ilman, että seuran ökyomistajat Abu Dhabista voisivat ratkaista aiheuttamaansa ongelmaa vain kukkaronnyörejään avaamalla.

Tämä rangaistus testaisi samalla sitä, miten omistautuneita Manchester Cityn nykyiset omistajat ovat palauttamaan seuransa sille tasolle, jolle se sen häikäilemättömin keinoin vuosien varrella vei.

Eetu Ikola MTV Uutiset Eetu Ikola työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Ikolan erityisosaaminen kohdistuu jalkapalloon, josta hän kaivaa omia uutisia ja haastatteluita aktiivisesti. Ikolaan voit olla yhteydessä sähköpostilla.

2011-12

Valioliiga

2012-13 Community Shield

2013-14 Valioliiga,

Liigacup

2014-15 –

2015-16 Liigacup

2016-17 –

2017-18 Valioliiga,

Liigacup

2018-19 Valioliiga,

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Liigacup,

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2019-20 Liigacup,

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