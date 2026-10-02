Itä-Uudellamaalla ihmeteltiin erittäin kovaa pamausta perjantai-iltapäivänä.

Loviisalainen Arto Henriksson oli kotonaan, kun kuuli talon sisälle voimakkaan pamahduksen noin kello 13:n aikoihin tänään perjantaina.

– Pamaus oli niin kova, että koirakin säikähti sohvalla. Menin ulos ja kuulin hävittäjäkoneiden ääntä taustalla.

Henrikssonin mukaan ääni ei ollut terävä, vaan enemmänkin pamaus tai kumaus.

– Täällä on kesän aikaan tehty paljon räjäytyksiä louhintatöiden yhteydessä ja niissä ääni on ollut ihan erilainen.

Arto Henrikssonin ottamassa kuvassa näkyy kaksi hävittäjän vanaa.

Pamauksen jälkeen Henriksson hyppäsi autoon ja ajoi Loviisan Valkoon. Taivaalla näkyi suihkukoneiden kaartojälkiä.

– Niitä oli kaksi lentänyt rinnakkain.

Hän näki pamauksen jälkeen rajavartiolaitoksen helikopterin lentävän Loviisan yli itään.

Mikä Loviisassa sitten pamahti? Henriksson on lähes varma siitä.

– Pidän hyvin varmana, että se on äänivallin murtuminen, kun siinä yhteydessä oli selkeitä suihkukoneiden ääniä.

"Ei sotilaallista uhkaa"

Puolustusvoimien viestinnästä vastataan MTV Uutisten kyselyyn, että "kyseessä on ollut alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyvä lento".

– Puolustusvoimat ei avaa yksityiskohtia alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyvistä lennoista. Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen on yksi Puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä.