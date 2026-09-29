Valioliiga totesi Manchester Cityn syylliseksi talousssääntörikkomuksiin.

Jalkapallon Englannin Valioliiga vahvisti tiistaina, että Manchester City on todettu syylliseksi syytteisiin 114 taloussääntörikkomuksesta yhdeksänä kautena 2009–18. Ainoa syyte, johon Cityä ei todettu syylliseksi, koski yhteistyöhaluttomuutta tutkinnan aikana.

Asiaa tutkinut riippumaton komissio katsoi Cityn tehneen yhteistyökumppaniensa kanssa näennnäisiä sopimuksia kaupallisten tulojensa paisuttamiseen ja kulujensa pienentämiseen. Cityn katsottiin pyrkineen peittämään salaista rahoitusta 830,69 miljoonan punnan (969 miljoonan euron) edestä.

Seura järjesti komission mukaan talouttaan niin, että taloudellinen asema näytti sääntöjen mukaiselta, vaikka se ei ollut sitä. Seura pystyi käyttämään näin enemmän rahaa esimerkiksi hankintoihin ja palkkioihin.

Mahtiseuran sanktiot ovat yhä auki. Niihin voivat kuulua pistevähennykset, sakot tai jopa seuran sulkeminen Valioliigasta.

City on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin. Sillä on 2. lokakuuta saakka aikaa valittaa Valioliigan päätöksestä. Siihen on aikaa kolme päivää.