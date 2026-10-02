Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto Natoon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022.

Stubb puhui Ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa.

Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen.

Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui turvallisuustapahtumassa. Zelenskyi osallistui Helsinki Security Forum -tapahtumaan videoyhteydellä.



Zelenskyi kiitti Suomea ja suomalaisia tuesta ukrainalaisille, kehui Suomen kanssa syyskuussa allekirjoitettua droonisopimusta sekä Suomen ja Ukrainan välistä luottamusta.



Zelenskyin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyyden tiellä on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin ei halua vahvaa ja itsenäistä Ukrainaa, Zelenskyi sanoi.