Valioliigan jättiseura Manchester City on tuomittu 114 talousrikkeestä, kertoo The Athletic.
The Athleticin mukaan City todettiin syylliseksi kaikkin tapauksiin yhtä lukuun ottamatta. Seuraamuksia ei ole vielä päätetty, lähteiden mukaan seuran odotetaan valittavan ratkaisusta.
Rikkeet liittyvät Valioliigan taloussääntöihin. Tapahtumat sijoittuvat vuosiin 2009–2018. Väärinkäytökset liittyvät muun muassa pelaajapalkkioiden tietojen pimittämiseen ja sponsorirahoihin.
Prosessi on kestänyt vuosia, ja City on aina kiistänyt kaikki syytökset.