Kateissa oleva ikämies liikkuu kävelysauvan kanssa.
90-vuotias mies on kateissa Pohjois-Savon Keiteleellä. Poliisin mukaan Rinteenkylältä kateissa oleva mies on nähty viimeksi eilen torstaina viideltä illalla.
Poliisin mukaan mies liikkuu kävelysauvan kanssa eikä hänellä ole mukanaan puhelinta tai maksuvälineitä.
Mies on noin 170-senttinen ja hänellä on lyhyet harmaat hiukset. Yllään miehellä on mahdollisesti harmaat housut.
Poliisi kertoo etsivänsä miestä dronen ja koirapartion avulla.
Poliisi julkaisi miehestä kuvan kadonneen läheisen luvalla. Havainnot miehestä on ilmoitettava hätäkeskukseen 112.