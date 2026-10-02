Huomenta Suomessa kurkistettiin Masked Singer Suomi -sarjan kulisseihin.

Masked Singer Suomi -sarjan kahdeksas kausi alkaa 3. lokakuuta. Ohjelman juontaa Ile Uusivuori ja vakioetsivinä toimivat Janne Kataja ja Benjamin saavat tällä kaudella rinnalleen Krista Siegfridsin.

Lisäksi joka viikko jaksoissa nähdään yksi vieraileva etsivä. Starttijaksossa etsivänä nähdään Arja Koriseva.

Ohjelman kulisseissa kaikki pidetään hyvin salassa, jotta hahmojen henkilöllisyys ei paljastu ennen aikojaan. MTV Uutiset vieraili ohjelman kuvauksissa.

Katso esimakua tulevasta ylhäällä olevalta videolta!