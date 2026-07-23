Mies tuomittiin 10 vuodeksi vankilaan, kun tämä yritti murhata 11-vuotiaan poikansa Ruotsissa.
39-vuotias isä on tuomittu Ruotsissa 10 vuodeksi vankeuteen 11-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Jordbrossa, Haningessa, kertoo SVT.
Tapaus sattui huhtikuussa, kun mies pahoinpiteli poikansa kotonaan Jordbrossa.
Tuomion mukaan mies löi poikaansa päähän ja kuristi tätä, kunnes tämä menetti tajuntansa.
Poika takertui parvekkeen oveen henkensä kaupalla isän yrittäessä heittää häntä alas neljännen kerroksen parvekkeelta.
Koirat purivat ja raapivat
Isä antoi myös koiriensa hyökätä poikansa kimppuun. Poikaa purtiin ja raavittiin useista paikoista.
Lopulta yksi koirista hyökkäsi isän kimppuun, jolloin poika sai tilaisuuden paeta väkivaltaa naapuriin.
Poika kertoi todistuksessaan, että isä oli sanonut nimenomaisesti aikovansa tappaa hänet.
Södertörnin käräjäoikeus totesi, että mies kärsi rikoksen tekohetkellä vakavasta mielenterveyshäiriöstä, tässä tapauksessa huumeiden aiheuttamasta psykoosista.
Koska käytöksen katsottiin olleen itse aiheutettu päihtymyksen myötä, mies sai 10 vuoden vankilatuomion, ja hänet karkotetaan maasta tuomion suorittamisen jälkeen.