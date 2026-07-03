Rowlingia on kritisoitu viime vuosina laajasti hänen transfobisina pidettyjen ulostulojensa vuoksi. Kirjailijan kiistanalaiset näkemykset on nostettu esiin useissa brittihovin Instagram-postauksen kommenteissa, joissa kritisoidaan kuningattaren ja kirjailijan tapaamista ja yhteiskuvaa.

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Brittihovin Instagram-tilille jaetun Camillan ja Rowlingin yhteiskuvan kuvatekstissä kerrotaan, että tapaamisen teemoja olivat kaksikon yhteinen intohimo kirjoihin sekä lasten lukemisen edistäminen. Kuningatar ja Rowling keskustelivat muun muassa siitä, että nuorille on tärkeää varmistaa pääsy kirjojen pariin.

Kuningatar Camilla ja brittihovi ovat saaneet osakseen kritiikkiä Camillan tavattua ja poseerattua yhteiskuvassa Harry Potter -kirjailija J.K. Rowlingin kanssa.

Kuningatar Camillan tapaamista ja yhteiskuvaa J.K. Rowlingin kanssa paheksutaan somessa.

– Kuningattaren ja hänen Reading Room -projektinsa ihailijana olen syvästi pettynyt siihen, että hän antoi J. K. Rowlingille näkyvyyttä, milloin tahansa, mutta erityisesti pride-kuukauden aikana. On monia muita ihailtavia henkilöitä, joita voitaisiin nostaa esiin ja jotka edistävät lasten ja nuorten lukemista, yksi kommentoi.