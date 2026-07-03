Kuningatar Camillan tapaamista ja yhteiskuvaa J.K. Rowlingin kanssa paheksutaan somessa.
Kuningatar Camilla ja brittihovi ovat saaneet osakseen kritiikkiä Camillan tavattua ja poseerattua yhteiskuvassa Harry Potter -kirjailija J.K. Rowlingin kanssa.
Brittihovin Instagram-tilille jaetun Camillan ja Rowlingin yhteiskuvan kuvatekstissä kerrotaan, että tapaamisen teemoja olivat kaksikon yhteinen intohimo kirjoihin sekä lasten lukemisen edistäminen. Kuningatar ja Rowling keskustelivat muun muassa siitä, että nuorille on tärkeää varmistaa pääsy kirjojen pariin.
Tapaaminen järjestettiin Holyroodin palatsissa Edinburghissa.
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Rowlingia on kritisoitu viime vuosina laajasti hänen transfobisina pidettyjen ulostulojensa vuoksi. Kirjailijan kiistanalaiset näkemykset on nostettu esiin useissa brittihovin Instagram-postauksen kommenteissa, joissa kritisoidaan kuningattaren ja kirjailijan tapaamista ja yhteiskuvaa.