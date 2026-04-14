Jalkapalloilija saa perheenlisäystä valmentajansa tyttären kanssa.
Oliver Arblaster ja Martha Elisabeth Wilder odottavat vauvaa. Pariskunta on julkistanut ilouutisen sosiaalisessa mediassa jakaen otoksia Wilderin raskausvatsasta sekä ultraäänikuvista.
Arblasterin äiti Sarah hekumoi onnensa kukkuloilla, ettei hän malta odottaa, että pääsee hoitamaan pienokaista.
– Hänestä tulee maailman rakastetuin, upea poika, äiti kommentoi.
Pariskunnan onni on herättänyt laajaa huomiota brittitiedotusvälineissä. Martha Elisabeth Wilder on nimittäin Oliver Arblasterin valmentajan tytär.
22-vuotias Arblaster pelaa jalkapalloa kumppaninsa isän Chris Wilderin, 58, valmentamassa Sheffield Unitedissa.
United on Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestaruussarjassa 17:ntena.
Keskikenttämies Arblaster on pelannut urallaan myös Englannin nuorisomaajoukkueissa.