Facebookissa leviää uusi huijaus.
Traficom varoittaa Messengerissä Meta AI:n nimissä huijauksista.
Traficomin mukaan Messenger-viestejä on väärennetty näyttämään Metan hallintaviesteiltä ja lähettäjän nimeksi on kirjattu Meta AI Chat´s, tai Meta Chat´s AI. Viestien mukana on PDF-tiedostoliite.
Traficom kertoo, että viesteihin on väärennetty käyttäjäkuvaksi uskottava symboli, kuten Metan muualla käyttämä AI-kuvasymboli, taikka sosiaalisen median palveluissa käytetty sininen Verified-symboli.
Traficomin mukaan uskottava ulkoasu on saanut viestin vastaanottajat avaamaan PDF-liitteen ja noudattamaan sen ohjeita. Avaamalla tiedoston lähettäjä on pystynyt kaappaamaan käyttäjän Messenger-tilin.
Kaapattuja tilejä rikollinen on käyttänyt uusiin huijauksiin.
Traficom kehottaa ilmiantamaan epäilyttävät tilit Metan palvelussa.