Pelottavasti yön NHL-kierroksella loukkaantunut Coloradon mestarivalmentaja Jared Bednar on sivussa ainakin kahden ottelun ajan. Avalanche päivitti valmentajan tilannetta sosiaalisessa mediassa.

Bednar sai viime yönä kiekon päähänsä seistessään vaihtoaitiossa, kun Colorado kohtasi Vegasin.

Valmentaja poistui pukusuojiin eikä palannut otteluun. Hän kävi jatkotutkimuksissa sairaalassa.

Avalanche kertoi sunnuntai-iltana, ettei Bednar ole mukana vieraskiertueella, kun joukkue kohtaa Edmontonin ja Calgaryn. Kaikkiaan joukkueella on jäljellä enää kolme runkosarjaottelua.

Myös vammoista annettiin lisätietoa. Seuran mukaan Bednarilla on murtumia kasvoissaan. Lisäksi hänen silmänsä sarveiskalvossa on nirhauma.

– Hän ei toistaiseksi tarvitse leikkausta, ja hänen odotetaan toipuvan täysin, seura kertoo.

Coloradon valmennusvastuun hoitavat Kanadan-reissulla apumiehet Nolan Pratt ja Dave Hakstol.

Colorado on NHL:n kuluvan kauden kärkijoukkueita. Sitä pidetään yhtenä suosikeista voittamaan Stanley Cup. Suomalaisista joukkuetta edustaa Artturi Lehkonen.

54-vuotias Bednar johdatti seuran mestaruuteen vuonna 2022. Kanadalainen on toiminut tehtävässään yhtäjaksoisesti vuodesta 2016.