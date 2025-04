Satun pakaroista käsittämätöntä tekstiä – tätä takapuolta kommentoidaan jatkuvasti: "Joka Jeesuksen kerta joku huutaa"

Fitnessurheilija Satu Takamaan pakarat ovat kirvoittaneet kansainvälistäkin kohinaa. Hän saa takapuolestaan säännöllisesti myös erikoisia kommentteja.

Tomi Takamaa julkaisi vaimostaan ja valmennettavastaan Satu Takamaasta vuosi sitten huomiota herättäneen kuvan, jonka hän oli ottanut Vantaan Fitness Classicissa esiintymislavan takaa. Poikkeuksellisessa, ikoniseksi ponnahtaneessa otoksessa keskiössä olivat wellness fitnessissä kisaavan Satun pakarat. Näkyä hämmästeltiin ulkomaisissakin tiedotusvälineissä.

Vaikka pakarat ovat Takamaan suuri vahvuus, niitä kommentoidaan säännöllisesti myös töykeään, omituiseen tapaan.

– Joka Jeesuksen kerta joku huutaa lättäperseestä tai pienistä pakaroista, kun kuvataan vaimon kanssa treenivideo YouTubeen, Tomi Takamaa kirjoitti X:ssä.

Moisia sanoja on Takamaan kaltaisella fysiikalla varustetusta wellness fitness -huipusta vaikea käsittää. Tomi huomautti, että pakaraa ei yleensä jännitetä esimerkiksi olkapäitä tai käsiä treenatessa.

– Sehän olisi ihan hölmöä, hän kiteyttää MTV Urheilulle.

Oksennushymiöitä

Satu ja Tomi ja Satu Takamaa kertovat heidän tottuneen erilaisiin kommentteihin. Tuoreeseen X-julkaisuun ne ovat olleet enimmäkseen positiivisia ja tsemppaavia.

Poikkipuoleisiakin viestejä kuitenkin tulee. Ne tapaavat mennä Takamailla Tomin sanoin "toisesta korvasta – tai tässä tapauksessa ehkä toisesta silmästä – ulos".

– Jokainen saa sanoa itse fysiikasta ja kropasta rehellisen mielipiteensä – sillä ei ole mitään väliä – mutta siinä vaiheessa kun laitetaan jotain oksennushymiöitä tai muita, ruvetaan menemään suoranaiseen asiattomuuteen. Sellaista ei minun mielestäni tarvitse katsella, Tomi painottaa.

Satu tiedostaa, ettei kaikkia voi miellyttää. Se ei ole kuitenkaan sama asia kuin että kaikenlainen palaute pitäisi hyväksyä.

– Enemmän minua hämmentää se, miten paljon hyväksyttävämmäksi ihmiset kokevat kommentoida kisarasvoissa olevan fitnessurheilijan ulkonäköä kuin vaikka ylipainoisen naisen, joka laittaa someen kuvan itsestään pienissä bikineissä. Eihän sekään kuva välttämättä kaikkien silmää miellytä, mutta ei niihin tule oksennushymiökommentteja tai sanota, että mene lenkille.

– Miten se koetaan niin eri asiaksi? Joo, minä kilpailen lajissa, jossa vain ulkonäöllä on merkitystä, mutta ihan samalla lailla toisenlainen ihminen asettaa itsensä alttiiksi somekommentoinnille, kun nettiin sen kuvan laittaa, Satu sanoo.

On fyysinen ulkomuoto millainen tahansa, rumat sanat voivat yhtä lailla satuttaa.

– Ajatellaanko niin, että kun fitnessurheilija on hyvässä kunnossa, hänellä olisi automaattisesti tosi hyvä itsetunto, että negatiiviset kommentit osaisi ottaa vastaan? Satu pohtii.

"On selvää, että pakarat näyttävät ihan erilaisilta"

Törkykommentointi, jota tulee Tomin mukaan yleensä miehiltä, voi kummuta ymmärtämättömyyden lisäksi omasta alemmuudentunteesta, jota potiessa yritetään painaa alas menestyvää urheilijaa. Lisäksi on erilaisia mieltymyksiä.

– Jos joku sanoo, että en tykkää ihan näin lihaksekkaasta tai näin rasvattomasta, se on ihan ok. Odotusarvo ei missään nimessä ole se, että jokaisen pitäisi tykätä. On täysin ymmärrettävää, että lihaksikas naisfysiikka eikä lihaksikas miesfysiikka ole kaikkien juttu, Tomi tuumii.

Satu miettii, että ehkä osa ihmisistä, joka on nähnyt hänestä juuri kuvia, joissa korostetaan pakaraa, kiinnittää niihin huomiota myös videoissa, joissa esimerkiksi treenataan olkapäitä ja käsiä.

Sen lisäksi, etteivät pakarat ole tuolloin jännitettyinä, takapuoli voi joissain kuvakulmissa näyttää pienemmältä kuin onkaan. Tomi nosti X.ssä myös esiin, että lähellä kisakuntoa olevan pakarassa on vähemmän rasvaa kuin "perinteisessä somepakarassa".

– On selvää, että jollain 10 kiloa täyteläisemmällä naisella, jolla on somessa melko varmasti muotoilevat, pakaraa nostavat housut, pakarat näyttävät ihan erilaisilta, Tomi perkaa.

Kiistaton fakta silti on, että muodokkaan lajin wellness fitnessin kärkiurheilijoiden pakaroissa on järjestään paljon lihaa.

– Lajiin vihkiytymätön ei osaa sitä arvioida.

Tuomariston arviot Satun fysiikasta ovat olleet tuoreeltaankin vaikuttuneita: suomalainen putsasi viime viikonloppuna Prahassa Mr. Universe -kilpailua palkinnoista voittamalla wellness fitnessissä mastersin lisäksi yleisen sarjan pituusluokkansa mittelön ja overall-kokonaiskilpailun. Takamaalle myönnettiin samalla sarjojen ammattilaiskortit.

– Siellä meni kaikki niin hienosti kuin pystyi. Voitin kaikki kilpailut kaikin tuomariäänin.

Ammattilaiskortin saavutti Prahassa myös Venla Vierto, joka kruunattiin bikini fitnessissä pituusluokkansa lisäksi overall-voittajaksi.

Ammattilaiseksi?

Satu Takamaa kuvattuna vuosi sitten EM-kisojen jälkeen. "Mikään mörssäri Satu ei ole – hän painaa kisakunnossaan noin 50 kiloa ja on 153 senttimetriä pitkä. Kukaan ei oikein tajua, miten pieni Satu oikeasti on", aviomies ja valmentaja Tomi Takamaa sanoo.Takamaiden albumi

Sekä Vierto että Takamaa kilpailevat seuraavaksi toukokuun alussa Santa Susannassa EM-kisoissa. Niissä loistaminen voisi saada Takamaat päätymään ammattilaisuuden kannalle.

– Jos EM-kisoista tulee samankaltaista menestystä, se on selkeä merkki siitä, että fysiikka riittää. Kukaan ei voi siinä vaiheessa enää sanoa, että oli niin huono taso, että vähiten huono voitti. EM-kisoissa on absoluuttisesti Euroopan parhaat ja tällä kertaa myös Venäjän kisaajia, Tomi kertoo.

Satu sanoo vuorollaan myös, että EM-kilpailut kertovat paljon hänen tasostaan ja hän olisi niissä menestyessään valmis siirtymään ammattilaiseksi.

Siitä huolimatta, että ammattilaisia ei kilpailuissa dopingtestata ja antidopingsopimuksen voisi ammattilaisena irtisanoa, Takamaat aikoisivat jatkaa sen alaisina.

– Satu tulisi todennäköisesti olemaan ainoa ammattilainen, jolla olisi antidopingsopimus koko ajan voimassa, Tomi toteaa.

Kotimaisesta dopingvalvonnasta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus Suek, joka saa kotitestata myös ammattilaisia. Ilman antidopingsopimusta ei ole amatöörinä kisaoikeutta.

– Satu on esimerkiksi tänä vuonna testattu jo kahdesti kotona yllätystestillä.