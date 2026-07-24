Trumpin hallinto ilmoitti uusista tulleista.
Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uusien tullien on määrä korvata presidentti Donald Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit.
Uusien tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10 prosentin tuontitulli. Korkeamman 12,5 prosentin tuontitullin piirissä ovat esimerkiksi Kiina ja Japani.
Trump koki takaiskun helmikuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi useita hänen asettamiaan tulleja. Tämän jälkeen hallinto asetti uusia 150 päivän tulleja, jotka ovat umpeutumassa perjantaina.