Kroatian jalkapallosuuruus Luka Modric jatkaa mittavaa uraansa eurooppalaisen jalkapallon huipulla. Serie A:n jättiseura AC Milan tiedotti torstaina tehneensä jälleen yhden vuoden mittaisen jatkosopimuksen 40-vuotiaan Modricin kanssa.

Keskikentän pallotaituri pelasi viime kaudella AC Milanissa peräti 37 ottelua ja kantoi yhä merkittävää pelillistä roolia.

Ennen AC Milaniin siirtymistä Modric edusti Real Madridia 13 kauden ajan, jossa hän voitti kuusi kertaa Mestarien liigan ja neljästi Espanjan mestaruuden.

Modric on ollut johtamassa Kroatiaa MM-finaaliin vuonna 2018 ja neljän parhaan joukkoon vuonna 2022. Päättyneissä MM-kisoissa Kroatian tie päättyi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Portugalia vastaan.

Vuonna 2018 Modricille myönnettiin maailman parhaan pelaajan Ballon d'Or -palkinto.