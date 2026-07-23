La Ligan hallitseva mestari FC Barcelona kertoi torstaina hankkineensa saksalaishyökkääjä Karim Adeyemin Borussia Dortmundista. Tuore sopimus ulottuu vuoteen 2031.

Nigerialaiselle isälle ja romanialaiselle äidille Münchenissa syntynyt 24-vuotias Adeyemi edustaa pelaajana monikäyttöisyyttä ja on hyökännyt läpi uransa niin laidoilta kuin keskeltäkin.

Kesästä 2022 Dortmundia edustanut Adeyemi on Barcelonan päävalmentajalle Hansi Flickille tuttu pelaaja, sillä tämä valitsi Adeyemin ensimmäistä kertaa Saksan maajoukkueeseen viisi vuotta sitten.

Adeyemi kuului MM-kisapaikan saavuttaneen Saksan maajoukkueen runkoon karsinnoissa, mutta jäi ulos lopullisesta kisajoukkueesta.

Viime kaudella Adeyemi teki 28 Bundesliigan ottelussa Dortmundille seitsemän maalia ja syötti neljä. Mestarien liigassa tahti oli vielä tehokkaampaa, kun yhdeksän ottelun saldona oli kolme maalia ja kaksi maalisyöttöä.