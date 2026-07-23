Iran lähetti viime viikolla sotilasneuvonantajia ja kalustoa Jemenin huthien tueksi.
Iran on lähettänyt tässä kuussa Jemenin huthien tueksi Iranin vallankumouskaartiin kuuluvia komentajia, sotilasneuvonantajia sekä ohjus- ja droonikalustoa.
Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters asiasta perillä oleviin lähteisiinsä vedoten.
Lähteiden mukaan Iran lennätti henkilöstöä ja kalustoa Teheranista Jemeniin viime viikon maanantaina. Kaksi iranilaislähdettä kertoo Reutersille, että lennolla oli ainakin toistakymmentä kansalliskaartiin kuuluvaa.
Huthien tiedottaja kutsui Reutersin tietoja valheellisiksi.