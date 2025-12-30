Maajussi-Tuomaksen ja Jonnan suhde alkoi Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmasta.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa seurattiin tänä syksynä maajussi-Tuomaksen ja Jonnan rakkaustarinaa. Tuomas kuvaili aiemmin MTV:n haastattelussa tunteneensa Jonnaa kohtaa rakkautta ensisilmäyksellä. Pari ei jarrutellut ja pian kuvausten jälkeen Jonna muutti Tuomaksen luo.

Tuomas muistelee hyvillä mielin kuluvaa vuotta.

– Eihän sitä voinut uskoa silloin vuosi sitten, kun tiesin, että pääsen ohjelmaan mukaan, että miten tämä tulee päättymään. Onhan tämä vuosi ollut aikamoinen matka. Minun kohdallani tuli paras mahdollinen lopputulos, kun sieltä löytyi ihana ihminen rinnalle, Tuomas kertoo.

Pariskunnan arki ei ole muuttunut, kun kamerat sammuivat.

– Tuttavia on tullut kylillä vastaan, niin kyllähän nuo ovat hyvillä mielillä tulleet juttelemaan. Loppuvuoden mittaan on tullut enemmän halauksia ja onnen toivotuksia.

– Joulukortteja on tullut semmoisilta ihmisiltä, keneltä ei ole aikaisemmin tullut mitään. Sitäkin kautta ihmiset ovat lähestyneet.

Vaikka pari on edennyt suhteessa vauhdilla, kihloja ei ole vielä vaihdettu. Tuomas kuitenkin vihjaa, että se on tulevaisuuden haaveissa.

– Ehkä ensi vuoden puolella. Katsotaan tässä rauhassa, ei tässä vielä mikään hätä ole.

Lopuksi vielä Tuomas hehkuttaa suhdettaan Jonnaan.

– Hirveän hyvin on mennyt. Olen siitä itsekin yllättynyt. Antaa mennä vain, kun menee näin hyvin, Tuomas sanoo.