Jonna päätti kirjoittaa maajussi-Antille vanhempiensa ehdotuksen myötä.

Maajussille morsian -kauden kuudennessa jaksossa maajussit valitsivat, ketkä puolisoehdokkaista jatkavat matkaa kohti farmiviikkoja, ja keiden tie vie kotiin. Yksi maajussi-Antin farmiviikoille kutsumista puolisoehdokkaista on lapinlahtelainen Jonna.

Jonna kuvailee olevansa luonteeltaan energinen, spontaani ja menevä ihminen. Uusien tuttavuuksien seurassa Jonna saattaa olla ensialkuun hieman ujo, mutta tutustuessa hänestä kuoriutuu puhelias tyyppi.

Jonna paljastaa, että hänen vanhempansa ehdottivat, että hän kirjoittaisi Antille kirjeen. Hän pohti kirjoittamista tovin ja päätti sitten tarttua kynään.

– Siitä se ajatus oikeastaan lähti, että miksi ei. Voihan sitä aina yrittää. Hän oli fiksun ja mukavan oloinen tyyppi, niin päätin sitten, että voisin kirjoittaa, hän kertoo MTV Uutisille.

Antissa Jonnaan vetosi tämän rempseä ja avoin olemus. Mies vaikutti ulospäinsuuntautuneelta ja hauskalta ihmiseltä.

Jonna yllättyi, kun Antti halusi tavata hänet. Hän ei olettanut saavansa kutsua Malmgårdin kartanolle.

– Tosi hyvä fiilis tuli siitä. Rupesin heti järjestelemään, että pääsin tulemaan, hän sanoo.

Jonnalla on entuudestaan rutkasti kokemusta maatilan elämästä. Hänen vanhempansa nimittäin omistivat maatilan aina siihen saakka, kun Jonna oli 20-vuotias.

– He joutuivat luopumaan siitä noin kolme vuotta sitten. Olen parikymppiseksi asti touhunnut maatilalla melkein päivittäin ja saanut olla tekemisissä eläinten kanssa.