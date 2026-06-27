Kreikan MM-rallin lauantaipäivän toiseksi viimeinen erikoiskoe oli 15,2 kilometrin mittainen Ghymno. Pätkä ajettiin myös aamulla, mutta toiselle vedolle siitä otettiin pois ensimmäiset neljä ja puoli kilometriä. Nopeinta vauhtia piti ylivoimaisella tavalla Hyundain Thierry Neuville.

Neuville oli lopulta toisena olevaa Toyotan Sebastien Ogieria nopeampi 7,1 sekunnilla. Ero kärkikaksikon välillä kasvoi 10,8 sekuntiin. Pätkän kolmanneksi nopein oli Toyotan Takamoto Katsuta.

Taistelu kolmannesta tilasta sai uuden käänteen, kun Hyundain Adrien Fourmaux'n rengas hajosi. Hän putosi kolmossijalta kuudenneksi. Ohi menivät Katsuta, M-Sportin Josh McErlean ja Toyotan Elfyn Evans. Fourmaux'lle matkaa kolmossijaan nyt viitisenkymmentä sekuntia.

Toyotan Sami Pajari oli erikoiskokeen seitsemänneksi nopein. Hän jäi pohja-ajasta 15,0 sekuntia. Kokonaissijoitus on kahdeksas. Seitsemäntenä olevaan Hyundain Dani Sordoon on eroa 21 sekuntia.

Rally2-autojen ollessa radalla koettiin lisää dramatiikkaa, kun pätkä jouduttiin keskeyttämään. Punainen lippu nostettiin, kosa katsojia oli väärissä paikoissa.

Lauantain viimeinen erikoiskoe ajetaan kello 19.05. Sunnuntaina vuorossa on neljä pätkää.

EK 12 Ghymno 2 (15,20 km)