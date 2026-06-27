Tuntematon pyöräilijä on puukottanut kahta eri ulkomaalaistaustaista henkilöä Oulussa kesäkuun aikana.
Polkupyörällä liikkunut mies puukotti eilen ulkomaalaistaustaista miestä selkään Oulun Kaukovainiolla.
Nyt poliisi on julkaissut kuvia epäillystä puukottajasta.
Kuvissa on perusmallisella tummalla pyörällä ajava mies, joka on pukeutunut sinisiin housuihin, harmaansävyiseen takkiin ja hattuun sekä vaaleisiin kenkiin.
Poliisi epäilee, että mies puukotti ulkomaalaistaustaista henkilöä teräaseella selkään Joutsentien ja Kainuuntien risteyksen lähettyvillä hieman ennen iltakahdeksaa.
Epäilty oli liikkeellä polkupyörällä ja uhri kävellen. Epäilty poistui kevyen liikenteen väylää Kaukovainioon päin.
Poliisi tutkii väkivallantekoa tapon yrityksenä.
Poliisi tiedotti eilen, että uhrilla ei ollut alustavan tiedon mukaan henkeä uhkaavia vammoja.
Kaikki tiedot epäillyn henkilöllisyydestä ja liikkeistä pyydetään osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimeen 0295 416 194.
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Jo toinen pyöräpuukotus tässä kuussa
Tapaus on jo toinen vastaava Oulussa kesäkuun aikana.
Toistaiseksi tuntematon mies löi tuntematonta naista teräaseella Oulussa Knuutilankankaalla, ja käytti samalla ulkomaalaisvastaista termiä halventavassa tarkoituksessa. Poliisi kertoi tuolloin selvittävänsä viharikoksen mahdollisuutta.
Myös tuolloin teräaseella lyönyt mies oli liikkeellä pyörällä.
Poliisi tutkii myös Knuutilankankaan tapahtumia tapon yrityksenä.