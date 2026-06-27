Tahmeasti MM-turnauksensa aloittanut Belgia nousi kuin nousikin oman lohkonsa voittoon, kun se murjoi Uuden-Seelannin maalein 5–1.
Egyptiä ja Irania vastaan tasapeleihin jäänyt Belgia tuli lohkovaiheen päätösotteluunsa ryminällä. Leandro Trossard käynnisti maalikarkelot avausjaksolla.
Toisella puolikkaalla maaliverkot heiluivat tiuhaan. Trossard iski toistamiseen ja Kevin De Bruyne kerran. Nämä maalit nostivat Belgian livetilanteessa lohkokärkeen.
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Elijah Justin 1–3-kavennus pudotti puolestaan Belgian hetkeksi pois kärkipaikalta, mutta Romelu Lukaku ja Alexis Saelemaekers iskivät vielä maalit mieheen lyöden loppulukemiksi 5–1.
Lohkon toisessa ottelussa Egypti ja Iran pelasivat 1–1-tasapelin, joten Belgia nousi maalieron turvin Egyptin ohi lohkovoittajaksi.
Ottelu päättyi dramaattisesti, sillä Iran iski pallon verkkoon lisäajalla. Shoja Khalilzadehin maali kuitenkin hylättiin niukasti paitsiona. Voitto olisi nostanut Iranin lohkokakkoseksi ja täten suoraan jatkoon.
Nyt Iran joutuu vielä jännittämään kohtaloaan lohkokolmosten vertailussa.
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