Kirjailija ja runoilija Eeva Kilpi on kuollut 98-vuotiaana, kertoo Ilta-Sanomat.

Kilpi kuoli lauantain vastaisena yönä. Asia vahvistetaan IS:lle Kilven lähipiiristä.

Kustantamo WSOY kertoo tiedotteessaan, että kirjailija nukkui rauhallisesti pois. Kilpi kuoli Tapiolassa, jossa oli asunut 1960-luvun lopulta lähtien.

Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Kilpi kirjoitti muun muassa romaaneja sekä novelli- ja runokokoelmia. Kaikkiaan Kilven tuotanto käsittää yli 30 teosta.

Karjalaisuus ja evakon kokemukset keskeisiä teemoja

Kilven tuotannon keskeisiä teemoja olivat karjalaisuus ja evakon kokemukset. Hän tuli tunnetuksi myös luonnon ja naiseuden kuvaajana ja puolustajana.



Kilpi syntyi Hiitolassa Laatokan Karjalassa vuonna 1928. Hänen oma evakkotaipaleensa alkoi 12-vuotiaana talvisodan sytyttyä, WSOY:n verkkosivuilla kerrotaan.

Kilven esikoisnovellikokoelma "Noidanlukko" ilmestyi vuonna 1959. Yksi hänen tunnetuimpia teoksiaan on "Elämä edestakaisin" (1964).

Palkittu tekijä

Kilpi sai urallaan erilaisia palkintoja, muun muassa Pro Finlandia -mitalin vuonna 1974.

Valtion kirjallisuuspalkinnon hän sai teoksistaan "Rakkauden ja kuoleman pöytä" (1968), "Häätanhu" (1974) ja "Elämän evakkona" (1984) ja Runeberg-palkinnon muistelmateoksestaan "Talvisodan aika" (1990).

Kilpi sai avioliitossa Mikko Kilven (1928–1991) kanssa kolme poikaa. Hänellä on neljä lastenlasta ja kuusi lastenlastenlasta