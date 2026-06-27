Nelostiellä Laukaassa on sattunut kahden henkilöauton välinen nokkakolari, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos.
Onnettomuus tapahtui noin varttia yli kolme lauantai-iltapäivällä.
Poliisi tiedotti puoli viiden jälkeen iltapäivällä, että liikenne on kokonaan poikki.
Keski-Suomen pelastuslaitos kertoo tiedotteesassaan, että pelastuslaitoksen toiminta kohteessa on kesken.
Pelastuslaitos hälytettiin lauantaina kolmen jälkeen iltapäivällä Iso-Hirvanen järven kohdalle. Kummassakin henkilöautossa oli kyydissä vain kuljettaja.
Juttua päivitetty klo 16.51 pelastuslaitoksen tiedoin.