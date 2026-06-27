Tanskassa lämpötila on kiivennyt korkeammalle kuin koskaan mittaushistorian aikana, kertoo maan ilmatieteen laitos.
Fynin saarella sijaitsevan Odensen pohjoispuolella on mitattu 36,6 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan mittaushistoria alkaa vuodesta 1874.
Ilmatieteen laitos muistuttaa sosiaalisen median julkaisussaan, ettei päivä ole vielä ohi.
Euroopan hirmuhelteet ovat saaneet varoituskartat hehkumaan punaisena ainakin Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä, Puolassa, Tshekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa.