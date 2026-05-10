Ystävykset Marita Paasonen ja Lotta Hintsa kertoivat, milloin heidän ystävyytensä syveni toden teolla.
Äitienpäivänä Huomenta Suomen sohville istahtivat vaikuttaja Marita Paasonen, sekä vuorikiipeilijä Lotta Hintsa.
Kaksikko kertoo ystävyytensä syventyneen vuorikiipeilyretkellä Argentiinassa seitsemän vuotta sitten, kun he jakoivat pienen teltan kolmen viikon ajan. Sittemmin molemmat ovat saaneet myös perheenlisäystä. Paasosella on kaksi lasta ja Hintsalla yksi.
Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että ystävyyden lisäksi äitikaveruus tuo vertaistukea.
– Varsinkin itselle. Meidän tyttäremme on nyt neljä kuukautta, niin se, että on joku, jolla on jo tätä kokemusta vähän pidemmältä ajalta, Hintsa toteaa.
Paasosen mukaan ystävykset jakavat vauva-arjen lisäksi myös paljon muuta.
– Muistutamme toisillemme, että olemme edelleen Lotta ja Marita, joita olimme siellä teltassa.
Lue myös: Miten kymmenen lapsen äiti pärjää arjessa? Kolme äitiä kertoo tarinansa
Erilaiset äitienpäivät
Molempien aamut alkoivat erilaisissa juhlallisissa merkeissä. Paasonen kertoo kuulleensa keittiöstä jo varhain, kun hänelle valmisteltiin aamiaista.