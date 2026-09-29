Henri Lipponen ikuisti iltapäivällä harvinaisen näyn Espoon Suvisaaristossa, kun todennäköisesti maitovalas uiskenteli lähistölle. Kyseessä oli ehkä sama eläin, joka oli nähty vain kuukausi sitten Porvoossa.
Henri Lipponen oli vanhempiensa, puolisonsa ja pienten lastensa kanssa veneilemässä Espoon Suvisaaristossa Stora Herrön saaressa tänään tiistaina, kun he havaitsivat vedessä erikoista liikettä.
Seurue oli juuri asettunut iltapäiväkahville, kun saaren edustalle ui valkoinen otus. Lipponen sanoo lukeneensa noin kuukausi sitten uutisista Porvoossa nähdystä maitovalaasta ja arvioi, että kyseessä on pakosti sama eläin.
Valas oli Lipposen mukaan liikkeellä yksin ja se kävi lähimmillään noin 50–100 metrin päässä saaren rannasta, jossa perhe seurasi harvinaista vierailijaa.
– Valaan selästä näkyi parhaimmillaan noin kahden metrin mittainen osuus, kun se pyörähti välillä pinnalla. Siitä selkeästi huomasi, että on hyljettä isompi, ja muutaman kerran näimme myös selkeän vesisuihkun valaan selästä, Lipponen kertoo MT Uutisille.
Valas ui Lipposen mukaan perheen näköetäisyydellä useamman tunnin.
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Veneilijät häiritsivät
Jossain vaiheessa paikalle tuli Lipposen mukaan myös pari pientä venettä.