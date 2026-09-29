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Henri bongasi havinaisen maitovalaan Espoossa | MTV Uutiset

Henrin perheen kahvittelu keskeytyi Espoossa: Valkoinen valas ui lähelle 1:39 Henri kuvasi maitovalaan Espoon Suvisaaristossa: "Ei ole näillä vesillä kyllä ennen tullut vastaan". Julkaistu 29.09.2026 17:22 Kati Hyttinen Henri Lipponen ikuisti iltapäivällä harvinaisen näyn Espoon Suvisaaristossa, kun todennäköisesti maitovalas uiskenteli lähistölle. Kyseessä oli ehkä sama eläin, joka oli nähty vain kuukausi sitten Porvoossa. Henri Lipponen oli vanhempiensa, puolisonsa ja pienten lastensa kanssa veneilemässä Espoon Suvisaaristossa Stora Herrön saaressa tänään tiistaina, kun he havaitsivat vedessä erikoista liikettä. Seurue oli juuri asettunut iltapäiväkahville, kun saaren edustalle ui valkoinen otus. Lipponen sanoo lukeneensa noin kuukausi sitten uutisista Porvoossa nähdystä maitovalaasta ja arvioi, että kyseessä on pakosti sama eläin. Valas oli Lipposen mukaan liikkeellä yksin ja se kävi lähimmillään noin 50–100 metrin päässä saaren rannasta, jossa perhe seurasi harvinaista vierailijaa. – Valaan selästä näkyi parhaimmillaan noin kahden metrin mittainen osuus, kun se pyörähti välillä pinnalla. Siitä selkeästi huomasi, että on hyljettä isompi, ja muutaman kerran näimme myös selkeän vesisuihkun valaan selästä, Lipponen kertoo MT Uutisille. Valas ui Lipposen mukaan perheen näköetäisyydellä useamman tunnin. Lue myös: Pekka ällistyi nähdessään valkoisen valaan Porvoon edustalla: ”Olimme että ohhoh” Veneilijät häiritsivät Jossain vaiheessa paikalle tuli Lipposen mukaan myös pari pientä venettä.

– Veneilijät yrittivät ilmeisesti saada valasta liikkeelle ja pois rannasta. Jonkin verran se selkeästi häiriintyi ja oli poissa näkyvistä, mutta kun nämä veneet lähtivät pois, valas tuli takaisin.

Lipponen ei tiedä sitä, miksi veneilijät yrittivät saada valaan liikkeelle ja miksi valas ylipäätään pörräsi rannan läheisyydessä.

– Vähän näytti siltä, että se ei osaa tästä lahdelta lähteä liikkeelle eteenpäin, että se vain pyöri edestakaisin.

Henri Lipposen perhe seurasi maitovalaan liikkeitä saaren rannassa useita tunteja.

"Ei ole näillä vesillä ennen tullut vastaan"

Lipponen kuvaa kokemusta ainutlaatuiseksi.

– Kyllähän se oli hienonäköistä katsoa, ja yllättävää. Lapset ovat vielä niin pieniä, toinen noin vuoden ja toinen kolmivuotias, että he tuskin tätä myöhemmin muistavat, mutta me vanhemmat olimme innoissamme.

Lipponen on aiemmin nähnyt merellä hirvieläimiä uimassa ja ilveksen saaressa mantereella.

– Mutta valaita ei ole näillä vesillä kyllä ennen tullut vastaan.

Lipponen kertoo ilmoittaneensa valaasta luonnonvarakeskukseen, jossa ollaan kiinnostuneita poikkeuksellisista luontohavainnoista.

Hän toivoo, että valas osaisi pian suunnistaa muiden lajitovereidensa seuraan. Maitovalaat ovat laumaeläimiä.

Hyvin poikkeuksellinen vierailija

Maitovalas eli beluga elää pääasiassa Pohjoisella Jäämerellä, mutta joskus sitä on havaittu lämpimilläkin vesillä Pohjois-Amerikan itärannikolla, Japanin edustalla ja Tanskan suunnalla. Aniharvoin maitovalaita on nähty myös Itämerellä asti.

Porvoon valashavainnosta ensimmäisenä uutisoineen Suomen luonto -sivuston mukaan havainto oli "hyvin poikkeuksellinen". Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella oli tehty Perämerellä 1980-luvulla.

Maitovalas voi elää 50-vuotiaaksi.