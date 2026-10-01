Naismyyjä heitti uhkaavan asiakkaan koirineen ulos naantalilaisesta marketista. Pihalla mies tempaisi esiin puukon.

Järjestyshäiriöihin puuttumisesta on tullut monessa pienissä päivittäistavaraliikkeissä arkipäivää. Asiakkaiden palvelemisen lisäksi myyjillä on oltava silmät selässä häiriköiden ja näpistelijöiden varalta.

Näin tapahtui pienessä ruokamarketissa Naantalissa vuosi sitten marraskuussa, kun sisään käveli koiransa kanssa 30-vuotias mies. Myyjä puuttui tilanteeseen, koska kauppaan ei saanut tuoda koiria.

Mies marssi suoraan juomahyllyille ja valvontakameroihin tallentui, miten mies kähvelsi ensitöikseen lonkerotölkin sadan prosentin taskualennuksella. Myyjän tiukkojen vaatimusten jälkeen mies suostui lähtemään kaupasta koirineen.

Kassalla rohkea naismyyjä joutui kuitenkin vielä fyysisesti estämään itseään isokokoisempaa miestä käymästä kiinni toiseen asiakkaaseen. Tämäkin tilanne tallentui kameroihin.

Pihalla mies tempaisi käteensä puukon ja jäi odottamaan toisen asiakkaan poistumista kaupasta.

– Kannattaa miettiä, kenen kanssa alkaa tapella, mies totesi pihalla asiakkaalle puukolla uhaten.

Asiakas juoksi pakoon sisälle kauppaan. Poliisille puukkomies selitti myöhemmin antaneensa toiselle asiakkaalle vain "avuliaan opetuksen".

Valvontakameroille tallentui, miten tyynesti ja urheasti naismyyjä hoiti tilanteen alusta loppuun saakka lähes yksin. Videon tapahtumista voit katsoa jutun alusta.

Mies sai kuukauden vankeutta laittomasta uhkauksesta ja näpistyksestä.

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