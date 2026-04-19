Rasmus Ristolainen sai suitsutusta NHL:n pudotuspelidebyyttinsä jälkeen.
Rasmus Ristolainen oli pelannut roimat 820 jääkiekon NHL:n runkosarjaottelua 13 kaudella ennen kuin pääsi tahkoamaan ensimmäisen pudotuspelimatsinsa "tarunhohtoisessa".
Sen 31-vuotias puolustaja teki Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä Philadelphia Flyersin takalinjoilla Pittsburgh Penguinsin vieraana.
Matsi meni tyylikkäästi. Ristolainen petasi Travis Sanheimin 2–1-johtomaalin kolmannen erän puolivälissä ja Flyers voitti lopulta 3–2.
Suomalainen kertoi ottelun jälkeen medialle, että lämmittelyt olivat tuntuneet pitkiltä ja hän vain halusi päästä pelaamaan.
Mieheltä myös kysyttiin, ajatteliko hän koskaan, ettei hän ehkä pääsisikään urallaan pudotuspeleihin.
– En ajattele sillä tavoin. Tämä on joukkueurheilua. En voi kontrolloida kaikkea itsekseni. Olen vain yrittänyt tulla paremmaksi ja jatkaa työntekoa. Uskoin, että tämä tapahtuu jonain päivänä, Ristolainen vastasi.
Hän suitsutti myös Sanheimin 2–1-maalia, jonka kanadalaispuolustaja nousi kahden Pittsburgh-pelaajan välistä röykeästi iskemään suomalaisen hyökkäyssiniviivalevityksen jälkeen.
– Ei huono. En usko monien pelaajien pystyvän tekemään tuollaista tuollaisella hetkellä, kolmannessa erässä tasaisessa pelissä. Se oli häneltä helkutinmoinen suoritus.
Joukkueensa pelaamiseen tyytyväiseltä Ristolaiselta udeltiin joukkuekaverien mahdollisista erityisreaktioista hänen saatua syöttöpisteen pudotuspeliavauksessaan, mutta suomalainen käänsi aiheen siihen, että hän halusi vain voittaa.