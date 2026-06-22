Johanna ja Renny Harlin viettivät kolmannen lapsensa nimijuhlia Tammiossa viikonloppuna.
Johanna, 32, ja Renny Harlinin , 67, kolmas lapsi sai viikonloppuna nimen.
– Dax Etienne Mauritz 6/21/26, Harlinit kirjoittavat somejulkaisussaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
He juhlistivat lapsensa nimeä Tammiossa kakkoskodissaan perheen ja ystävien ympäröimänä.
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Johanna ja Rennyt Harlin poseraavat merimaisemissa pienokainen mukanaan.
– Oi ihana nimi, kirjoittaa Mandimai Sundberg.
– Onnittelut koko perheelle! Kaunis nimi, toinen komppaa.
Renny Harlin ja hänen puolisonsa Johanna Harlin saivat kolmannen lapsensa 22. huhtikuuta. Harlinit kertoivat aiemmin The Harlin Show plääkäri, joka auttoi maailmaan heidän vuonna 2022 syntyneen -tyttärensä ja vuonna 2024 syntyneen -poikansa.