Courteney Cox ja Snow Patrol -yhtyeen Johnny McDaid ovat eronneet.
Frendit-tähti Courteney Cox, 62, on eronnut puolisostaan Johnny McDaidista, 49. Asiasta uutisoi Daily Mail.
Cox ja The Snow Patrol -yhtyeestä tuttu McDaid edustivat viimeisen kerran yhdessä syyskuussa 2025.
Ex-pari viime syyskuussa./All Over Press
Cox ja McDaid alkoivat seurustella vuonna 2013. He menivät kihloihin vuonna 2014, mutta kihlaus purkautui puolitoista vuotta myöhemmin. Pariskunta oli jonkin aikaa erillään, mutta palasi yhteen.