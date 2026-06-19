Hathawaylla on ennestään kaksi lasta aviomiehenä Adam Shulmanin kanssa.

Näyttelijä Anne Hathaway, 43, kertoo sosiaalisessa mediassa odottavansa lasta.

Perjantaina Instagramissa julkaisemallaan videolla valkoiseen liehuvaan asuun pukeutunut Hathaway pitelee ensin käsiään vatsansa suojana, jonka jälkeen hän paljastaa mahansa. Tämän jälkeen hän kävelee hymyillen pois kuvasta.

Videon taustalla soi Barbara Lewisin Baby, I'm Yours kappale, jonka nimi on myös videon kuvauksessa.

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Hathawaylla on ennestään kaksi lasta aviomiehenä Adam Shulmanin kanssa, 10-vuotias Jonathan ja 6-vuotias Jack. Pari meni naimisiin vuonna 2012, kertoo The Hollywood Reporter.