Helsingissä Laajasalon Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä Kruunuvuorensilta avataan tänään jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
Kruunuvuorensilta avataan jalankulkijoille kello 14. Pyöräilijät puolestaan pääsevät sillalle kello 17. Siltayhteyksien avautumisen kunniaksi useat toimijat järjestävät ohjelmaa sillalla ja sen päissä.
Sillan raitiotien matkustajaliikenne on tavoitteen mukaan määrä aloittaa viimeistään alkuvuodesta 2027.
Noin 1,2 kilometrin mittainen Kruunuvuorensilta on Suomen pisin silta.