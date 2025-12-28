Oman joukkueen pelaaja kolasi Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan kumoon jääkiekko-ottelussa.

Kiekkomieheksikin tiedetyn Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan joukkue kohtasi perjantaina Brest Oblastin jääkiekko-ottelussa Minskissä.

Lukashenka koki matsissa kovia, kun oman joukkueen pelaaja tuli kolanneeksi presidentin keskialueella. Takaperin luistellut pelaaja törmäsi diktaattoriin selän puolelta.

Pelaaja kumartui nopeasti tarkastamaan kyljelleen kaatuneen johtajan vointia ja oli avittamassa miestä ylös.

Venäläinen uutistoimisto Tass kertoi Lukashenkan kommentoineen episodia Telegram-kanavalla.

– Tyypillinen työtilanne: lyö omia pelästyttääksesi vastustajajoukkueen, Valko-Venäjän presidentti veisteli.

– Kaikki on kunnossa. Voin hyvin, jos ei oteta huomioon selän venähtämistä. Valmistaudun seuraavaan otteluun.

Matsin on raportoitu päättyneen sopuisaan 5–5-tasapeliin. Törmäyksestä on levinnyt video sosiaalisessa mediassa.