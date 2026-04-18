44-vuotias näyttelijä Natalie Portman on raskaana.

Portman odottaa kolmatta lastaan ranskalaisen musiikkituottaja Tanguy Destablen kanssa, uutisoi Harpers Bazaar.

Portman kertoo olevansa innoissaan raskaudestaan.

– Tanguy ja minä olemme erittäin innoissamme. Olen niin kiitollinen. Tiedän, että se on etuoikeus ja ihme, Portman kertoo.

Sivuston mukaan Portman itse on hedelmöityslääkärin tytär.

– Vartuin kuullen kuinka vaikea raskaaksi tuleminen on. Olen tietoinen siitä ja olen erittäin kiitollinen, Portman toteaa.

Portmanilla on kaksi lasta aiemmasta avioliitostaan koreografi Benjamin Millepidin kanssa. Portmanin poika Aleph on 14-vuotias ja tytär Amalia 9-vuotias.