Pietari Turunen, 30, nähdään The Summit Suomi -ohjelmassa. Hän joutui käsittelemään matkan aikana rankkoja kokemuksiaan ajalta, jolloin häntä koulukiusattiin erilaisuutensa vuoksi.

The Summit Suomi -sarja nähdään parhaillaan MTV3-kanavallla ja MTV Katsomossa toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.

Helsinkiläinen Pietari on ekonomi, lähes valmis psykologi. Hänen pelialan työssä yhdistyvät intohimo dataan, numeroihin ja rahaan, mutta myös ihmisiin ja psykologiaan. Hän tunnustaa olevansa erityisen omistautunut realitykilpailujen fani.

– Siinä missä muut lapset unelmoivat lääkäriksi tai opettajaksi tulemisesta, minä haaveilin pääseväni johonkin kilpailurealityyn, kuten Selviytyjiin tai Amazing Raceen. Pitkään häpesin tätä omaa unelmaani, koska koin, että ihmiset eivät ymmärtäneet minua. Mutta pari vuotta sitten päätin, että teen sen pikku-Pietarin unelmasta totta, hän kertoo.

Pietari kertoo katsoneensa elämänsä aikana niin paljon erilaisia kilpailurealityjä, että hänelle oli hyvät eväät lähteä mukaan Summittiin. Hän otti ohjelmassa pelitaktiikakseen heittäytyä rennon ja "hepuloivan apinan" roolin.

– Koen, että minua on aliarvoitu elämässäni paljon erilaisuuteni vuoksi, mutta ajattelin, että jos niin käy Summitissa, niin siitä ei ole haittaa minun pelilleni. Tiesin, että ei kannata asettua johtajan rooliin eikä olla koko ajan ääneessä.

Vaikka Pietari on perusluonteeltaan sosiaalinen, osasi hän odottaa kohtaavansa ryhmäytymisen saralla myös haasteita. Hänelle kahdenkeskiset ihmissuhteet ovat merkityksellisiä, mutta ryhmässä olemisessa hänellä on ollut vaikeuksia pienestä asti. Osaltaan siihen ovat vaikuttaneet koulukiusaaminen sekä vasta aikuisena diagnosoitu adhd.