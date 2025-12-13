Savukkeiden salakuljettajien käyttämät pallot ovat aiheuttaneet häiriöitä Vilnan lentokentän lentoliikenteelle.
Yhdysvaltain erityislähettiläs John Coale kertoo Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan luvanneen estää säähavaintopallojen lentämisen maastaan Liettuaan.
– Hän suostui tekemään kaikkensa pallojen pysäyttämiseksi, Coale kertoi uutistoimisto Reutersille keskusteltuaan Lukashenkan kanssa.
Liettua on syyttänyt Valko-Venäjää hybridi-iskun järjestämisestä mahdollistamalla pallojen kulkemisen.
Valko-Venäjä vapautti 120 vankia
Valko-Venäjä vapautti lauantaina yli 120 Lukashenkan vangitsemaa ihmistä. Lukashenka vangitsi tuhansia vastustajiaan ja kriitikoitaan vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen.
Väärennettynä pidetystä vaalituloksesta käynnistyi laaja protestiliike, jonka Lukashenkan hallinto nujersi kovin ottein.
Vankilasta vapautettujen joukossa oli muun muassa mielenosoituksia johtanut oppositiohahmo . Hänet tuomittiin 11 vuoden vankeuteen roolistaan mielenosoituksissa.