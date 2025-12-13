Juuri nyt Avaa

Valko-Venäjä vapautti lauantaina yli 120 Lukashenkan vangitsemaa ihmistä. Lukashenka vangitsi tuhansia vastustajiaan ja kriitikoitaan vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen.

– Hän suostui tekemään kaikkensa pallojen pysäyttämiseksi, Coale kertoi uutistoimisto Reutersille keskusteltuaan Lukashenkan kanssa.

Maryja Kalesnikava

Muusikkona ennen mielenosoituksia työskennellyt oppositiohahmo vaati, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan.

– Ajattelen niitä, jotka eivät ole vielä vapaita ja odotan kovasti hetkeä, jolloin voimme kaikki syleillä, jolloin voimme kaikki nähdä toisemme ja jolloin olemme kaikki vapaita, vapaaksi päässyt Kalesnikava sanoi Ukrainan hallituksen viraston videohaastattelussa.