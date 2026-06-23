Love Island Suomi -ohjelmassa toisiinsa tutustuneet Säde ja Ammad ovat virallisesti parisuhteessa.

Säde ja Ammad ihastuivat toisiinsa Love Island Suomi -ohjelman kuvauksissa Espanjassa viime syksynä. Pariskunta joutui kotimatkalle villalta finaaliviikolla.

Love Island Suomi -ohjelman finaali on perjantaina 26.6. ja voittajaparin äänestys on parhaillaan käynnissä. Voit äänestää suosikkipariasi MTV Katsomossa.

Säde ja Ammad eivät jääneet harmittelemaan, kun voittoa ohjelmasta ei tullut. Molemmat lähtivät etsimään rakkautta ja se toteutui.

– Rehellisesti, palkinto oli se, että pääsimme yhdessä lähtemään sieltä pois. Se tuntui voitolta, pariskunta sanoo.

Säde ja Ammad tutustuivat Love Island Suomi -ohjelman kuvauksissa.MTV

Ohjelman kuvausten jälkeen suhde syveni, kun he pääsivät tutustumaan toisiinsa kahdestaan ja ilman kameroita. He jäivät aluksi viikoksi Espanjaan lomailemaan, jonka jälkeen vasta lensivät takaisin Suomeen.