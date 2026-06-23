Säde ja Ammad eivät jääneet harmittelemaan, kun voittoa ohjelmasta ei tullut. Molemmat lähtivät etsimään rakkautta ja se toteutui.
– Rehellisesti, palkinto oli se, että pääsimme yhdessä lähtemään sieltä pois. Se tuntui voitolta, pariskunta sanoo.
Säde ja Ammad tutustuivat Love Island Suomi -ohjelman kuvauksissa.MTV
Ohjelman kuvausten jälkeen suhde syveni, kun he pääsivät tutustumaan toisiinsa kahdestaan ja ilman kameroita. He jäivät aluksi viikoksi Espanjaan lomailemaan, jonka jälkeen vasta lensivät takaisin Suomeen.
Parin lähitulevaisuuden suunnitelmiin ei kuulu muutto saman katon alle, sillä etäsuhde toimii hyvin. Pitkän ajan haaveisiin se kuitenkin kuuluu, ja naimisiin meno on tulevaisuuden haaveissa.
– Olemme puhuneet, että seuraavaksi lähdemme reissuun yhdessä. Me molemmat rakastamme matkustelua. Meillä on myös haaveena, että joskus muuttaisimme ulkomaille, Säde sanoo.
Sähköinsinööriksi opiskeleva Ammad haaveilee lentäjän ammatista.MTV Oy / Jukka Alasaari
Ohjelman aikana keskustelupalstoilla liikkui huhuja, että Säde ja Ammad tuntisivat entuudestaan. He eivät voineet aikaisemmin kommentoida väitteitä, mutta nyt he pääsevät oikomaan niitä.
– Emme ole tunteneet entuudestaan, kaksikko kommentoi nyt ja ihmettelee, mistä huhut ovat lähtöisin.
Love Island Suomi -ohjelmaan on parhaillaan haku käynnissä ja pari antaa vinkit tuleville saarelaisille.
– Sinne kannattaa mennä avoimin mielin ja olla oma itsensä, se kantaa pitkälle. Itselläkin oli tärkeintä, että pysyy aitona. Kun katson jaksoja jälkeen päin, voin seistä kaikkien sanojeni takana. Saan olla ylpeä itsestäni, eikä tarvitse hävetä mitään. Tunnistan itseni ja läheisetkin ovat sanoneet, että tunnistavat minut. Se on ollut ihanaa ja tärkeä kuulla.
Ammad komppaa Sädettä, mutta painottaa vielä, että kannattaa puhua tunteistaan.
– Kannattaa luottaa omaan intuitioon. Sen lisäksi mennä syvään päätyyn ja olla haavoittuvainen. Olen hyvä esimerkki siitä, millainen olin ensimmäisellä viikolla verrattuna muutama viikko eteenpäin. Puhu avoimesti tunteistasi, Ammad sanoo.
Katja Lintunen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana Viihde-osastolla. Lintunen on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä sekä henkilöhaastatteluista. Lintuseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.