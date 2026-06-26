Love Island Suomen voittajapari on nyt selvillä.

Love Island Suomen kuudennen kauden voittajapari on selvillä. Jännittävässä päätösjaksossa finaaliin tiensä selvittäneet kokoontuivat kuuntelemaan, kun juontaja Niko Saarinen julisti voittajat.

Katsojat saivat äänestää neljästä finaaliparista voittajan. Ääniä annettiin 165 000 ja voittajapari sai äänistä lähes puolet eli 48 prosenttia.

Love Island Suomi -kauden voittivat tänä vuonna Jenni, 26, ja Ilmari, 27.

Jenni asuu Helsingissä, mutta viimeiset viisi talvea hän on asunut ja työskennellyt Lapissa. Lahdessa asuva Ilmari tekee töitä kaupanalalla.

Jenni ja Ilmari ovat Love Island Suomi -ohjelman voittajat vuosimallia 2026.

Kaksikko kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että ovat yhä onnellisesti yhdessä etäsuhteesta huolimatta.

– Jännitin todella paljon, miten meille käy ulkomaailmassa. Ilmari kuitenkin näytti minulle kaikin keinon, että hän todella haluaa olla kanssani. Se yllätti minut. Tässä me oikeasti ollaan yhdessä ja meillä menee kaikki tosi hyvin, Jenni kertoi.

– Tällä hetkellä Jenni asuu Helsingissä ja itse asun Lahdessa. Ajatuksissa on kyllä muuttaa saman katon alle. Haluamme nauttia nyt tästä hetkestä, kun tämä koko rumba on ohi ja tilanne rauhoittuu ja voimme tehdä pariskunta ihan normaaleja juttuja, Ilmari sanoi.