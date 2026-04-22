Jere, 28, etsii rakkautta Love Island Suomi -ohjelmassa, joka alkaa Maikkarilla 4. toukokuuta. Jere etsii rinnalleen rentoa kumppania, joka olisi myös urheilullinen. Ensimmäisenä hän kiinnittää huomion toisessa hymyyn.

– Jos puhuu pahaa toisesta, se on minulle red flag, Jere sanoi MTV:n haastattelussa ennen Love Island -villalle astumista viime syksynä.

Jere kuvailee itseään hauskaksi, positiiviseksi ja hymyileväksi ihmiseksi.

– Olen vähän kaikkien kaveri. Koitan tulla ihan kaikkien kanssa juttuun ja yleensä tulenkin. Huonoina puolina ehkä aikatauluttaminen – saatan välillä olla myöhässä.

Jere on hyvin urheilullinen ja hänen aikansa kuluu kilpacheerleadingin parissa, jota hän on harrastanut noin seitsemän vuoden ajan.

Jere on yksi Love Island Suomi -ohjelman saarelaisista.MTV Oy / Jukka Alasaari

Hän tutustui aikoinaan lajiin lukioikäisenä.