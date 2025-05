Maki Kolehmainen lausui aikoinaan euroviisuvoittaja Mr. Lordille lohduttavat sanat hirviömaskista: "Tulette välttymään niin monelta"

Lordi voitti Euroviisut vuonna 2006 ja toi näin ensimmäisen viisuvoiton Suomeen. Yhtye on tunnettu hirviömaskeistaan ja -asuistaan.

Mr. Lordi, eli Tomi Putaansuu, muisteli Huomenta Suomessa lähes 20 vuoden takaista euroviisuvoittoaan, kun hänen yhtyeensä Lordi toi voiton kotiin Suomeen ensimmäistä kertaa.

– Aikaa on kulunut 19 vuotta, niin ei ne ajatukset ja muistot ole juurikaan siitä muuttuneet. Mehän teimme koko ajan duunia, niin niistä on jäänyt mieleen aikamoinen kiire. Hyvä meininki, mutta hoppu, Mr. Lordi palasi vuoden 2006 viisuviikkoon.

Helsingin Kauppatorille saapui tuolloin 90 000 ihmistä juhlimaan Lordin voittoa.

Lordin jäsenet ovat tunnettuja siitä, että he eivät näytä kasvojaan, vaan heillä on aina päässään hirviömaskit ja yllään niihin sopivat asut. Kostyymi erottaa heidät kollegoistaan, ja he voivat liikkua julkisilla paikoilla täysin rauhassa tunnistamattomina.

Aiheeseen liittyen edesmennyt Maki Kolehmainen ja Mr. Lordin ystävä sanoi yhtyeelle aikoinaan heidän ensimmäisessä Emma-gaalassaan lohduttavia sanoja.

– Tulette välttymään niin monelta baarivittuilulta ja riidan haastamiselta. Maki oli oikeassa. Tai enhän minä tiedä, voihan se olla, ettei olla vältytty, Mr. Lordi kertoi hieman huvittuneena.

