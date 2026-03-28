Paapa Essiedu kertoo kohdanneensa vihaa sen jälkeen, kun hänen paljastettiin esittävän Severus Kalkarosta tulevassa Harry Potter -sarjassa. Näyttelijä ei kiellä, etteivätkö viestit olisi vaikuttaneet häneen.

Näyttelijä Paapa Essiedu kertoo The Times -lehden haastattelussa saaneensa rasistisia viestejä ja tappouhkauksia sen jälkeen, kun hänen kerrottiin esittävän Severus Kalkarosta HBO Maxin Harry Potter -sarjassa.

– Minulle on sanottu, että "Lopeta tai murhaan sinut". Tosiasia on, että kun avaan Instagramin, näen jonkun kirjoittavan "Tulen kotiisi ja tapan sinut", hän kertoo.

Essiedu huomauttaa, ettei kenenkään pitäisi joutua kohtaamaan moista työnsä vuoksi.

– Monet ihmiset vaarantavat henkensä työssään. Minä esitän velhoa Harry Potterissa. Valehtelisin, jos sanoisin, ettei se vaikuta minuun emotionaalisesti, Essiedu kertoo.

Näyttelijä ei ole ilmoittanut saamistaan uhkauksista poliisille.

– En usko, että oloni muuttuisi yhtään paremmaksi siitä, että joku 17-vuotias poika joutuisi vankilaan kahdeksi viikoksi uhattuaan tappaa minut.

Paapa Essiedu Severus Kalkaroksena Harry Potter -sarjassa.