Kuvat kulisseista! Tältä näyttää uusi Harry Potter -sarja

Harry Potter -sarjaa tähdittävät Dominic McLaughlin ja Nick Frost valokuvattiin työn touhussa Lontoossa.
HBO:n Harry Potter -sarjan kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä Isossa-Britanniassa. Sarjassa Harry Potteria esittävä Dominic McLaughlin ja Rubeus Hagridia esittävä Nick Frost bongattiin maanantaina kuvaamasta sarjaa Lontoon kaduilla.
11-vuotiaalla McLaughlinilla oli yllään sinikeltainen takki ja farkut. Päässään hänellä oli Harry Potterin tavaramerkkinä tunnetut pyöreät lasit ja selässään reppu.
Frost oli puolestaan kuin ilmetty Hagrid pitkissä hiuksissaan ja parrassaan. Yllään hänellä oli pitkä, ruskea takki, neuleliivi, raidallinen paita sekä suorat housut.
Harry Potter -sarja saa ensi-iltansa HBO Maxilla vuonna 2027. Sarjan muissa rooleissa nähdään muun muassa Arabella Stanton (Hermione Granger), Alastair Stout (Ron Weasley), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGarmiwa), Paapa Essiedu (Severus Kalkaros), Lox Pratt (Draco Malfoy), Rory Wilmot (Neville Longbottom), Katherine Parkinson (Molly Weasley) ja Johnny Flynn (Lucius Malfoy).
HBO:n mukaan Harry Potter -televisiosarja tulee olemaan "uskollinen sovitus" J.K. Rowlingin samannimisestä kirjasarjasta. Rowling, jonka avoimen transvastaiset sekä -fobiset näkemykset ovat herättäneet laajaa kritiikkiä viime vuosina, on yksi sarjan tuottajista.