Yhä useampi suomalainen ottaa lemmikin mukaan lomamatkalle. Rutinoitunut koiramatkaaja Heidi Hendrell muistuttaa, että onnistunut reissu vaatii hyvää ennakointia.

Suomessa on arviolta 800 000 koiraa, joista moni matkustaa kesällä lomalle omistajiensa kanssa.

Yksi koiran kanssa matkaajista on yrittäjä Heidi Hendrell, joka tosin edustaa tässä ääripäätä, koska hän viettää kolmen koiransa kanssa tien päällä noin puolet vuodesta. Tie on vienyt useasti myös ulkomaille.

Muista turvallisuus ja tauot

Tärkein huomioon otettava asia on Hendrellin mukaan turvallisuus.

Koiralle hän suosittelee autoon häkkiä, josta lemmikki ei äkkipysähdyksenkään tullen singahda kenenkään niskaan eikä loukkaa myöskään itseään.

Reissu pitää myös tauottaa niin, että hätä ei käy liian suureksi.

– Kannattaa miettiä vähän jo ehkä etukäteen, missä olisi kiva pysähdellä. Ja tietysti ihan huolehtia koiran perustarpeista, että sillä on mukana esimerkiksi raikasta vettä, Hendrell kertoi Huomenta Suomen haastattelussa.