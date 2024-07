Kesä voi olla koiralle yllättävän stressaava vuodenaika – näistä oireista tiedät huolestua

Uimaan, veneretkelle, terassille ja vieraisille? Kesällä on kiva tehdä asioita yhdessä ja ottaa perheen koirankin menoihin mukaan.

– Kesällä moni ajattelee, että on kiva ottaa koira mukaan joka paikkaan, kun ilmat sen sallivat. Koiran näkökulmasta tosi moni asia, etenkin arjesta poikkeavat rutiinit, voivat kuitenkin olla turhan kuormittavia.

– Kuormittavissa tilanteissa erilaiset [kielteiset] käyttäytymismallit taas voivat voimistua ja käyttäytymisen joustavuus vähentyä. Esimerkiksi omaa henkilökohtaista tilaa saatetaan alkaa puolustaa, eikä rentoutuminen onnistu. Asiat, jotka yleensä ovat ok, alkavatkin ärsyttää.

Koiran pitää saada nukkua suuri osan päivästä

– Koiran levon tarve on oikeasti tosi, tosi suurta, ja aika moni koira kokee jonkin verran univajetta liian aktiivisen arjen takia. Siksi on tärkeää huolehtia, että koira saa tarpeeksi lepoa ja sen päiväaktiviteetteja tarkastetaan esimerkiksi viikkotasolla niin, että koira ei vahingossa ylikuormitu.

Palautumisen tarve on hyvä tunnistaa.

– Jos on ollut aktiivinen päivä tai koiran kuormituskynnys on jopa ylittynyt, tarvitaan useita päiviä palauttavaa tekemistä ja lepoa, rauhallista ympäristöä ja koiralle lajityypillisiä juttuja. Vie aikaa, että stressihormonitaso oikeasti laskee.

– Parasta palautumista on rauhallinen ympäristön tutkiminen ja mielihyvää tuottava tekeminen kuten ruokavirikkeiden parissa puuhailu tai vieretysten sohvalla köllöttäminen, Haapanen listaa.

Koti voi olla koiralle täydellinen paikka

– Ihmisillä on herkästi huono omatunto siitä, että koira jää kotiin, jos lähtee itse johonkin kivaan paikkaan. Mutta kunhan koira viihtyy yksin kotona, se on todennäköisesti aivan täydellinen ratkaisu. Se saa levätä tarpeeksi ja olla kotona rauhassa sen sijaan, että se viedään yhtäkkiä ehkä vähän outoon paikkaan, jossa on ympärillä paljon asioita, joihin se ei ole tottunut tai joita se joutuu sietämään.