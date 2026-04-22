Kissojen, koirien, frettien ja lemmikkilintujen siirtoja koskevaa uutta lainsäädäntöä aletaan soveltaa 22.4.2026 alkaen.

Tulli muistuttaa tiedotteessaan, että kissojen, koirien, frettien ja lemmikkilintujen siirtoja koskeva lainsääntö on uudistunut, ja sitä sovelletaan 22.4.2026 alkaen. Tullin mukaan muutokset ovat pieniä, mutta niihin tulee perehtyä, jos aikoo matkustaa lemmikin kanssa.

Lemmikkieläimen siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa matkustetaan toiseen maahan: lemmikkieläin matkustaa omistajan kanssa tai viiden päivän sisällä omistajan matkasta. Matkan tarkoituksena ei saa olla lemmikin myyminen tai luovuttaminen uudelle omistajalle. Lemmikkieläimiä voi olla korkeintaan viisi.

Keskeiset muutokset

Keskeisiin muutoksiin kuuluu se, että kissan, koiran tai fretin EU-lemmikkieläinpassi voidaan myöntää vain omistajan asuinmaassa.

Lisäksi EU-lemmikkieläinpassin malli uudistuu. Mikäli lemmikillä on kuitenkin olemassa vanhanmallinen passi, uutta ei tarvitse hankkia. Tammikuusta 2028 lähtien myönnetään vain uuden mallin mukaisia passeja.

Muutoksiin kuuluu myös se, että kissan, koiran ja fretin mikrosirun täytyy olla maakoodillinen tammikuusta 2028 alkaen. Lemmikkiä, joka on tunnistusmerkitty mikrosirulla ennen tammikuun 1. päivää 2028, ei kuitenkaan tarvitse merkitä uudelleen maakoodillisella mikrosirulla.