Tarvitseeko koira takin tai tossut – ja miten ne saa sille päälle? "Ihan koulutettavissa oleva asia" 8:51 Kuralenkillä koiran kanssa takki voi olla tarpeen. Eläintenkouluttaja Janica Raudasoja kertoo, miten asun saa koiralle päälle. Julkaistu 51 minuuttia sitten Jonna Hellgren jonna.hellgren@mtv.fi Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Mistä tietää, tarvitseeko koira talvitakin, kurahaalarit tai tossut, ja jos tarvitsee, miten ne saa sille päälle? 10-vuotias Peeta toimi mannekiinina, kun MTV:n Huomenta Suomi selvitti koirien pukinekysymyksiä. Kymmenvuotias tyttökoira Peeta, tuttavallisemmin Pete, on kokenut takin käyttäjä. Se ei ole sinänsä ihme, koska sen emäntä on lemmikkieläintarvikeketju Mustin ja Mirrin eläintenkouluttaja Janica Raudasoja. Raudasojan mukaan Peeta käyttää välillä takkia, koska iäkkään koiran turkki ei riitä lämmittämään sitä tarpeeksi kylmillä säillä. Varsinkin jos Peeta joutuu odottamaan pidempään paikallaan esimerkiksi autossa, sille on sen emännän mukaan hyötyä ylimääräisestä lämmikkeestä. Raudasojalla on koiran takin tarpeen arviointiin ylipäätään varsin yksinkertainen ohje. – Jos itse tekee mieli laittaa takki päälle, viimeistään siinä kohtaa pitäisi miettiä, tarvitsisiko koirakin takin. Peetalla oli Huomenta Suomen kuvauksissa yllään takki, jossa oli mukana huppu. Sellainen voi olla tarpeen koiralle, jonka korvat paleltuvat herkästi. Peetan takaosaa taas lämmitti nepparilla kiinnitettävä helma. Lue myös:





Tossut jalkaan herkkumaton edessä

Raudasoja sanoo pitävänsä husky-koirillaan myös tossuja niiden kanssa treenatessa.

– Niitä voidaan käyttää kylmyyden takia tai jos on kova tai terävä maa, hän selvittää.

Tossujen saaminen koiran jalkaan onkin isompi pulma – tai se, että koira suostuu ne jalassa liikkumaan.

Jos koiraa ei ole koulutettu asusteiden käyttöön, ylimääräiset vaatteet voivat stressata eläintä ja jopa syödä koiran ja omistajan suhdetta.

Ensin tutuiksi tassut, sitten tossut

Raudasojan mukaan tossujen käytön opettelu lähtee tassujen käsittelyn opettelemisesta. Koiran voi opettaa laittamaan tossun jalkaan jopa itse!

– Se on ihan koulutettavissa oleva asia, Raudasoja vakuuttaa.

Jos koira ei pelkää tassujen käsittelyä, voi ottaa avuksi herkut, joita voi tarjoilla esimerkiksi nuolumatolta. Sen voi laittaa lattialle tai vaikka suihkun seinään.

Keinoa voi käyttää myös silloin, jos koira ei anna tassujaan kuivattavan.

– Ensin tehdään oma aie selväksi, ja sitten annetaan koiralle lupa syödä.

Tassujen kimppuun ei pidä hyökätä suin päin vaan hitaasti ja lempeästi. Ensin koiraa kannattaa silitellä vaikka korvista, jos se pitää korvien hellimisestä, Raudasoja neuvoo.

Raudasoja tietää, mistä puhuu. Hän on kouluttanut koirien lisäksi jopa aaseja ja jääkarhuja.

– Esimerkiksi jääkarhu voidaan opettaa antamaan tassua, josta voidaan sitten ottaa verikoe. Eli koirille kyllä voi opettaa tassujen kuivaaminen. Jos koira väistää, antaa sen väistää, ettei sille tule sellainen olo, että se on vankilassa.

Miten koiran saa pukeutumaan? Katso Raudasojan haastattelu yllä olevalta videolta!

Takki voi olla myös turha

Aina koira ei tarvitse vaatetusta.

Eläinkouluttaja Jasmin Tolvanen sanoi aiemmin Viiden jälkeen -ohjelmassa koiran vaatetuksen tarpeen riippuvan monesta eri tekijästä, kuten koirarodusta, koiran iästä ja mahdollisista sairauksista sekä siitä, minkälainen karva koiralla on.

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen HESYn mukaan esimerkiksi pitkäkarvaiset alkuperäisrodut, kuten huskyt ja lapinporokoirat, kestävät kylmää hyvin, ja niitä voidaan pitää talvisin kohtalaisia aikoja ulkona.

Lyhytkarvaiset rodut, kuten suomenajokoirat, dobermannit ja mopsit, eivät sen sijaan kestä pakkasta juuri lainkaan.

HESY kehottaakin kaikkia lemmikinomistajia suojaamaan lyhytkarvaiset ja pohjavillattomat koirat takeilla lyhyilläkin ulkoilulenkeillä.

Muista heijastin

Vaikka ei halua koiraansa enempää pukea, yhden asusteen tai välineen käyttöä koirankouluttaja Raudasoja suosittelee – heijastimen.

Myös valjaisiin, takkiin tai kaulapantaan kiinnitettävä valo tekee muille tiellä, poluilla ja maastossa liikkujille koirasta huomattavasti näkyvämmän.

