Espanjan La Ligassa saatettiin nähdä lauantaina mestaruuden kannalta ratkaisevat ottelut, kun Real Madrid taipui ensin 1–2-vierastappioon Mallorcalle ja Barcelona kaatoi myöhemmin Atleticon Madridissa maalein 2–1.
Real punnersi 1–1-tasatilanteeseen Eder Militaon maalilla 88. minuutilla, mutta tätä seurasi kylmä suihku heti lisäajan alussa. Isäntien Vedat Muriqi latasi pallon maalin kattoon, ja aiheutti Realille tuntuvan pistemenetyksen.
Draamaa nähtiin myös Madridissa. Sekä Atletico että Barcelona osuivat avausjaksolla, jonka lisäajalla isäntien Nico Gonzalez sai punaisen kortin.
Barcelona hyödynsi miesylivoimansa 87. minuutilla. Joao Cancelo pyöritteli vasemmalla laidalla Atletico-puolustusta solmuun ja laukoi, minkä jälkeen irtopallo kimposi verkkoon Barcelonan puolalaishyökkääjän olkapäästä.