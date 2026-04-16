Bayernin ja Real Madridin jalkapallon Mestarien liigan puolivälierän toisen osan trillerin toisella jaksolla nähtiin avauspuoliajan tapaan runsaasti dramatiikkaa. Lopulta Bayern vei pidemmän korren yhteismaalein 6-4.

Pelin kuva toisella jaksolla oli pitkään selvä. Bayern hallitsi palloa, mutta ei päässyt kunnolla maalipaikoille. Real Madridilla oli puolestaan useita hyviä paikkoja.

Real Madridin Eduardo Camavinga hankki itselleen ulosajon, kun hän tekemänsä rikkeen jälkeen lähti ensin kuljettamaan palloa pois ja otti sen vielä käsiinsä. Toinen keltainen kortti johti punaiseen lappuun.

Punaisesta kortista ehti vierähtää vain muutama minuutti, kun Luis Diaz iski boksin ulkopuolelta pallon verkkoon. Michael Olise kaunisteli vielä lukemat 4-3:een ottelun lisäajalla.

Draama jatkui vielä ottelun päättymisen jälkeenkin, kun kaksi maalia ottelussa viimeistellyt Arda Güler sai punaisen kortin. 4-3-loppulukemien myötä Bayern eteni välieriin, jossa se kohtaa PSG:n.

Illan toisessa puolivälieräkamppailussa Arsenal ja Sporting pelasivat 0-0-tasapelin. Arsenal eteni jatkoon yhteismaalein 1-0. Välierissä vastaan asettuu Atletico Madrid.

Katso pääkuvan videolta Camavingan ulosajo. Alla olevilla videoilla Bayernin 3-3- ja 4-3-maalit.