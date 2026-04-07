Bayern München haki arvokkaan 2–1-vierasvoiton Real Madridista Mestarien liigan puolivälierien ensimmäisessä osaottelussa tiistai-iltana.
Bayern hallitsi ottelun avauspuoliaikaa ja laitahyökkääjä Luis Diaz iski sen ainoan maalin 41. minuutilla.
Heti toisen puoliajan alkuun Harry Kane laukoi rangaistusalueen ulkopuolelta tarkasti lukemiksi 2–0. Osuma oli Kanelle kilpailussa kauden 11:s.
Harry Kane paukautti Bayernin jo kahden maalin johtoon – Real pulassa puolivälierien avausosassa
Reilut 15 minuuttia ennen loppua alakynnessä ollut Real hankkiutui maalin päähän, kun hyökkäystä tukemaan nousseen laitapuolustajan Trent Alexander-Arnoldin millitarkka syöttö löysi Mbappen jalan, joka sai vaivoin viimeisteltyä kavennuksen.
Voitto oli Bayern Münchenille Real Madridista ensimmäinen Santiago Bernabeulla 25 vuoteen.
